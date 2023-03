Velký přínos spatřujeme ve změně v komunikaci se školní jídelnou. Je nyní na úplně jiné úrovni ve smyslu, že si všichni mnohem více uvědomujeme a řešíme, jaké pokrmy a z čeho se připravují, stoupla důležitost školní jídelny. Dříve bylo školní stravování bráno jako automatická součást mateřské školy, ale nyní získala kuchyň daleko větší pozornost a důležitost, prestiž.

Mladá žatecká malířka Vraňuchová vystaví obrazy v Galerii U Radnice

Což je skvělé, z pozice ředitelky vnímám, že přes počáteční nedůvěru a nepříliš velké nadšení (pramenící z očekávání příliš velkých změn, narušení zaběhlého způsobu fungování, pocitu, zda je to vůbec potřeba) došlo k výraznému ocenění role kuchyně a stravování. Paní kuchařky se ocitly v nové roli, kdy se staly „viditelnější“ a daleko aktivnější a více zapojené do dění ve třídách. Od zapojení do programu přibylo mnoho nových jídel, což vyvolalo zájem a mnohé diskuze. Sdělujeme si vzájemně poznatky a všichni se aktivně zapojují s návrhy co a jak upravit.

Děti jídlo hodnotí a dávají zpětnou vazbu paní kuchařce. Máme radost z toho, jak se rozhovory o jídle a při stolování rozvíjejí, jak jsou děti otevřené. Podporujeme to, aby vyjádřily svůj názor, ale zároveň dbáme na to, aby věděly, že jídlo je hodnota, a to že ho máme dostatek není samozřejmostí, takže jsou vedeny k tomu, aby se o jídle vyjadřovaly vhodně.

Zapojte se do Žateckých dvorků se svým prostorem či programem

„Ošklíbání“ a nevhodné komentáře se snažíme převést do roviny vyjádření vlastního názoru vhodnou formou s tím, že ne každý ho sdílí a neměl by nikoho odrazovat, ale zároveň dbáme na to, aby každý názor mohl být vyjádřen a respektován.

Rodiče se zajímají o to, jak dítě ve školce jí, někdy se ptají na konkrétní jídlo a jsou překvapeni, že ve školce dítě sní to, co doma odmítá, nebo co ani nepřipravují v domnění, že by to dítě nejedlo, anebo mají vlastní špatné vzpomínky ze školní jídelny. Tyto kroky nejsou veliké, ale pomalu a jistě se zvětšují a utvrzují nás v tom, že zapojení do programu má smysl i když je to cesta dlouhá a není snadná.

Šárka Jílková

ředitelka MŠ Alergo Žatec