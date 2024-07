Na oddělení sociálních lůžek Nemocnice Agel Louny se v uplynulých dnech konala jedinečná voňavá akce, zaměřená na smyslovou aktivizaci klientů, která zvedla náladu všem zúčastněným. Klienti měli možnost zapojit své smysly do hravé aktivity, při které se snažili rozpoznat 19 různých druhů koření a bylinek, a to jen pomocí čichu a chuti se zavázanýma očima.

Tato aktivita nejen stimulovala smysly klientů, ale také vyvolala společné vzpomínky na kuchyňské zážitky. Činnost sklidila velký úspěch, zejména u bylinek jako jsou kopr, skořice a hřebíček, které klienti okamžitě rozpoznali.

Aktivizační pracovnice Helena Cimrmanová, která celou akci vedla, sdělila: „Bylo krásné sledovat, jak se naši klienti s nadšením zapojují a společně sdílejí své vzpomínky na vaření a pečení. Je to skvělý způsob, jak aktivizovat jejich smysly a zároveň přinést radost do jejich každodenního života.“

Paní Marie, jedna z klientek, se s úsměvem podělila o své zážitky: „Bylo to jako návrat do minulosti. Když jsem ucítila vůni kopru, okamžitě jsem si vzpomněla na letní polévky, které jsem vařila pro své děti.“ Paní Eva, známá svým smyslem pro humor, dodala: „Některé vůně mi opravdu připomněly staré časy, ale musím přiznat, že občas něco nevonělo a řekla jsem si fuj! Ale i to bylo součástí zábavy.“

Velké poděkování patří všem, kteří se na této voňavé a hravé aktivitě podíleli a pomohli vytvořit tak skvělou atmosféru! „Už se nemůžeme dočkat dalších podobných akcí, které přinesou našim klientům ještě více radosti a krásných vzpomínek,“ doplnila Helena Cimrmanová.

Posláním sociálních lůžek Nemocnice Agel Louny je poskytovat sociální služby osobám, u kterých skončila indikace k další zdravotní hospitalizaci a jejich potřeby pro pobyt v domácím prostředí nejsou dostatečně zabezpečeny. Prostřednictvím odborného personálu je zajištěna kvalitní pobytová služba osobám s lehkou, středně těžkou či úplnou závislostí na péči druhé osoby.

Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. Personál usiluje o to, aby pobyt na sociálním lůžku byl pouze dočasný, a společně hledá s klientem řešení, která budou vzhledem ke zdravotnímu stavu, schopnostem i možnostem klienta ta nejvhodnější.

Andrea Jalůvková