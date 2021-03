Nejmladší z nich, Puy de Montcineyre, vysoká 1331 metrů, tyčící se ale v izolované skupině na jihu hlavní oblasti, byla činná dokonce ještě před 5 700 lety, což je v geologických měřítcích, když ne současnost, tak určitě včera. Tyto krásy se nacházejí v jedné z nejosobitějších krajin celé Francie, která se nazývá Auvergne (čti óvérň) a horopisně je součástí Centrálního masivu (Massif Central), tedy Francouzského středohoří.

Centrem této oblasti je město Clermont Ferrand. No a tak jsme vyrazili do Francie, a jak už bylo řečeno, hlavně za těmito kdysi akčními vulkány. Z nich jsou totiž dnes nádherné výhledy. Ale vynechat jsme nemohli i další přírodní šperky této krásné velké západoevropské země.

PŘÍRODNÍ ŠPERKY

Naše putování s názvem „Přírodní šperky Francie“ začalo návštěvou starobylého města Colmaru hned za hranicí s Německem, kterou tvoří řeka Rýn. Nádherné hrázděné domy s dechem středověku vystřídalo pak pohoří Vogézy, nejvýchodnější pohoří Francie s největším karovým jezerem Le Blanc. Pohoří je typologicky podobné našim Krkonoším či Jeseníkům, ale s větším množstvím srážek vždyť je blíž k Atlantskému oceánu. Pak jsme se přesunuli do lázeňského města Vichy, kde sídlila za války nechvalně známá kolaborantská profašistická vláda části Francie, popili zde trochu léčivé minerální vody z pramene svatého Vincenta a poté už zamířili do oblasti Auvergne. Zde kromě poměrně pohodlného výstupu na nejmalebnější Puy Pariou a Puy de Dome (1464m) jsme podnikli i osmihodinový pochod na majestátní Puy de Sancy (1885m), kde sice ještě v patnácti stech metrech pobíhala stáda koní, ale výš už začalo hustě pršet a fučel nepříjemný vichr. Ale vrcholu jsme dobyli.

Nádherné dlouhé údolí řeky L´Allier překonáváme po „turecky“ lomeném mostě v městě Lavoute-Chilhac a obdivujeme další přírodní i architektonické krásy oblasti. Na řece nasedají do svých kajaků a kánoí vodáci a my je nahoře z mostu zdravíme táhlým ááhoj. Naší zastávkou je město Puy-en-Velay, které je důležitým mezníkem a zastávkou poutníků na svatojakubské cestě do španělského Santiaga de Compostella.

SOPEČNÉ SKÁLY

Toto Puy-en-Velay je hned na první pohled něčím nebývalým. Už když se blížíme, vidíme v dáli nad městem dvojici sopečných skal, vytvořenou magmaticky vypreparovanými sopouchy neboli výstupními komíny magmatického jádra, na jejichž vrcholu stojí sakrální stavby. Je to jeden z nejznámějších turistických cílů celé Francie. Socha Panny Marie na vrcholu je vyhlídkovou stavbou, její vnitřek tvoří schodiště a nahoře je vyhlídka, stejně tak kostel sv. Michala na druhém vrcholku. Obě jsou ideálním místem pro úchvatné výhledy na město i okolí. A to jsme si samozřejmě potvrdili na vlastní oči.

Po výstupech k nebesům, tedy na Vogézy, sopky kraje Auvergne i skalnaté útvary nádherného poutního města Puy en Velay, se dostáváme naopak k nejznámějším francouzským prohlubním, tedy do kaňonů řek Tarn a Verdon a do světoznámého jeskynního komplexu Aven Armand.

SUPI KROUŽÍ

Kaňon řeky Tarn je místy až 600 metrů hluboký, řeka má průzračně čistou, ale chladnou vodu někteří nerozvážní mlaďoši po skoku do ní trochu víc zapocení po řadě ušlých kilometrů pak z nachlazení kašlali ještě na konci zájezdu. V okolí řeky žijí v pískovcovém skalním městě supové bělohlaví, kteří si velikostí nezadají s orlem a rozpětím křídel jej dokonce předčí. Ti, jak nám bylo v žertu řečeno, čekají na odpadlíky ze skupin turistů. Supi sedí na skalách či krouží nad údolím. Jednou z největších atrakcí kaňonu představuje skalní brána Bous de Biel, největší ve Francii.

Vznikla perforací vápencové skalní kulisy a má výšku okolo třiceti pěti metrů. Cesta kaňonem a po jeho březích s krásnými výhledy, je dlouhá přes třicet kilometrů. A i když nezávodíme, přesto nikdo nechce být pozadu. Už taky kvůli těm supům, že… V závěru putování se dravým tempem dostávám do čelní skupiny, v níž vládne divoký chodec Pepa. Dva kilometry před cílem to už vypadá, že bych mohl „dosáhnout na bronzovou medaili“ tedy dojít jako třetí v pořadí na základnu. Těším se i na klidnou mísu na WC, ale příroda vše mění, ubíhám do lesa, i přesto ale končím na krásném „bodovaném“ šestém místě z 34 účastníků. Slušné ne?

JESKYNNÍ PROPAST

Opouštíme kaňon Tarn, jehož závěr byl v roce 2004 přemostěn viaduktem de Millau, nejvyšším v Evropě a druhým na světě, dlouhým dva půl kilometru, jehož mostovka váží 36 000 tun a je zatočen v oblouku s poloměrem 20 km. Zavěšený most se sedmi pilíři, z nichž ten nejvyšší je vyšší než Eiffelova věž, spojuje Paříž s jižní Francií. Další den nás čeká světoznámá jeskynní propast Aven Armand, hluboká 210 metrů. Hloubka není její hlavní předností, jsou i hlubší, „zázrak podzemního světa“ ale činí její jeskynní výzdoba, především ústřední dóm a jeho vysoké stalagmity.

Jak geologicky skála ve tvaru dračího hřbetu přímo ve městě, tak historicky Napoleonova cesta z prvního vyhnanství z Elby na Paříž je významným město Sisteron, jež je i branou do kraje Provance.

Pak stoupáme na tabulovou horu Mt. Aiguille s výstupem do sedla a už jen „několik hupíků“ a poprvé se na zájezdu někdo ztratil, těsně před odjezdem domů, tedy přesně Jarda s Maruškou. Našli jsme je.

Nevím, zda se náhodou neztratili záměrně, možná, že při francouzské anabázi získali v sobě zalíbení. Následuje opožděný odjezd přes kdysi olympijské Albertville do krásného města Annecy u stejnojmenného jezera mezi alpskými velikány. Zájezd končíme krátkým výšlapem po kaskádách vodopádů Herisson (Ježčí vodopády) v poklidné oblasti pohoří Jura. Tím jsme s francouzskými přírodními šperky skončili. Byly nádherné a bylo jich opravdu dost.

Ervín Dostálek