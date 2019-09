Nejprve jsme se jako obvykle setkali na kurtech v Žatci, kde jsme strávili naše první tři dny. Měli jsme dva tréninky denně, které nám takhle ze začátku daly pěkně zabrat. V neděli pak ale naštěstí přišel volný den. Byl to totiž náš den odjezdu do Kralovic. Jako obvykle jsme odjížděli chvíli po poledni a samozřejmě nastal zmatek… Máme všechno, nezapomněli jsme něco? Prostě moc lidí, moc věcí a málo místa.

Nakonec jsme ale vše zvládli a když už jsme konečně všichni seděli v autobuse, veškerá špatná nálada nás opustila a my se těšili na nadcházející týden.

Začátkem týdne nám bohužel nepřálo moc počasí, přesto jsme venku naplno trénovali, do tělocvičny jsme se schovali jen jednou. Brzy se však počasí umoudřilo. Každý den jsme trávili dva tréninky na kurtech a jeden trénink pak večer v kempu. Ten byl zaměřen na posilování. Bylo to náročné a hlavně ke konci týdne už nám docházely síly, ale společně jsme to nakonec zvládli. Soustředění totiž není jen o trénování, ale také o stmelení týmu.

Na soustředění jsme zažili spoustu zábavy. Byli jsme společně v lese na houbách, hráli jsme spolu hry a na konci týdne jsme si připravili společný program pro trenéry. Každý se nějak zapojil a myslím, že jsme si to všichni moc užili. Jak trenéři, tak my holky.

Náš pobyt se ale bohužel pomalu chýlil ke konci a my se museli začít připravovat na odjezd. Ještě předtím jsme ale všichni společně strávili poslední večer u táboráku. Samozřejmě nemohly chybět ani buřty ani kytara. Jako vždy to bylo skvělé zakončení soustředění. Každý se domů asi těšil, zároveň se ale nikomu moc nechtělo. Klidně bychom si to prodloužili.

Kateřina Rodová