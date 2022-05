Dělíme se na dvě skupiny, ta pohyblivější má náročnější program, jako jsou pochody na delší trasy a po horách. Ta méně pohyblivá má vycházky po rovině. Spolek má 40 členů s průměrným věkem 72 let, ale ve srovnání s věkem diabetiků v republice kde je průměr 78 let to jsme na tom ještě dobře. Přesto musíme připravovat takové akce, aby to zvládali všichni.