„Zvlášť jsme chtěli a chceme nadále pomáhat v oblasti cestovního ruchu a vytvářet prostor k prosperitě města. Podporovat zdravý patriotismus občanů, a to především u dětí a mládeže; vytvářet vazby obyvatel k Žatci a jeho tradicím. To byly hlavní důvody, proč jsme se rozhodli spolek založit, přesně to bylo 4. srpna roku 2000“ – říká zakládající člen a dodnes předseda spolku Petr Šimáček.

Ve městě chmele a piva snad není nikdo, kdo by o činnosti spolku nevěděl, ať už jsou to kulturní nebo sportovní akce, historické semináře, bály a taneční zábavy, dokumentární filmy se vzpomínkami pamětníků, pořádání bývalých krásek chmelového moku nebo hudebních festivalů, které zcela zaplňovaly letní kino. Vždy akce pro širokou veřejnost. Významnou aktivitou je i nadále mediální prezentace historického města pro příznivce Žatce u nás i ve světě.

Ve dvacetileté bilanci bezmála 150 akcí vyčnívá například celosvětové setkání rodáků a přátel Žatce 11. září 2004 v rámci oslav tisíce let od první písemné zmínky o městě. Žatec přivítal na 2,5 tisíce krajanů a příznivců města z celého světa s jejich partnery či rodinami. Dvoudenní kulturně-zábavné pořady, sportovní a další akce byly zakončeny společenským večerem s hudbou a tancem. Tyto oslavy byly spojené s mezinárodním seminářem „Žatec očima věků“ v Senátu ČR. Součástí oslav přímo na žateckém centrálním náměstí pak bylo „upečení“ největšího dortu na světě s tisíci hořícími svíčkami, což je zaznamenáno i v české Guinnessově knize rekordů.

Mezi současné aktivity spolku patří od letošního června nově otevřená umělecká Galerie U Radnice, kam se přesunula výstava Židé na Žatecku ze synagogy v rekonstrukci. Ve spolupráci s Nadačním spolkem Saaz/Žatec je zde i trvalá expozice Letecký most Žatec-Ekron o československé pomoci vznikajícímu státu Izrael v roce 1948. Málokdo v Žatci si uvědomuje, že i většina honosných budov i chmelařských skladů a sušáren vznikla díky židovskému obyvatelstvu. Proto se věnujeme i otázce židovství.

A jak předseda spolku vnímá Žatec dnes a před 20 lety?

„Žatec se proměnil k lepšímu. Je to moderní pulzující krásné město s úžasnou architekturou. Samozřejmě s pozitivy i chybami a nedostatky, které je třeba odstraňovat, a to i v oblasti turistického ruchu. Když se však turista nedívá na neopravené domy a do soukromých„dvorků“, odchází z města vcelku spokojený.

Jak proběhnou oslavy 20 let spolku?

Výročí připomeneme na výstavě fotografií „Žatec dříve a dnes“ v naší galerii a v hudebně-zábavném odpoledni pro dospělé i děti na náměstí Svobody v sobotu 15. srpna od 15 do 18 hodin. S oslavou 20 let našeho spolku, 50 let kapely Aquarius a 150 let žateckých hasičů zde ožijí také tradiční soutěže žateckých Dočesných – pití piva, soutěž v ručním česání chmele i tanci s korbelem piva na hlavě. Na návštěvníky čeká mnoho dalších překvapení. Chci jen dodat, že tato, ale všechny ostatní akce a aktivity dělají naši členové a kamarádi ve svém volném čase, zcela zdarma a za jejich obětavost jim patří velký dík.

Vaše přání na závěr?

Aby se město Žatec konečně pořádně „rozjelo“ a nikdy nespalo! A aby všichni, kteří mají Žatec „pod kůží“ byli patrioty, městu pomáhali a do svého města se vždy rádi vraceli. (mm)