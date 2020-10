„Účast předčila naše očekávání. Při poslední etapě v Kadani jsme překonali dosavadní rekord z Panenského Týnce a na start se postavilo 123 sportovců,“ neskrývá spokojenost ředitel pořádající Destinační agentury Dolní Poohří Ing. Lukáš Pichlík. Ohřecká Osmička byla letošní novinkou v Poohří a jejím cílem bylo zavést běžce a chodce na zajímavá místa Dolního Poohří. „To se nám povedlo. Řada z účastníků nám potvrdila, že některá z míst – třeba hrad Pravda nebo Panenský Týnec – navštívila úplně poprvé. Všem, kteří nestihli termín nějaké etapy, jsme umožnili individuální doběhy a dochůzky, aby neztratili možnost dokončit celý seriál. To všichni hodně oceňovali – vzájemně se domluvili, provedli se trasou, a tak se návštěvníci do těchto míst stále vrací. Z toho mám velkou radost.“

V kategorii mužů si prakticky celý seriál držel prvenství Jaroslav Žďárský z Vroutku, který zvládl všechny trasy doběhnout s časem 3 hodiny a deset minut. V kategorii žen zvítězila Gabriela Korbášová ze Žatce. Titul Běžec Poohří v kategorii juniorů do 18 let získává Ema Šimůnková z Kadaně. Ohřecká Osmička však nebyla určena jen běžcům, trasy zajímavými místy Poohří byly otevřené všem, kteří se chtěli projít. Tuto možnost využila více než stovka turistů a devět jejich čtyřnohých přátel. „Počet chodců nás také příjemně překvapil. O oblibě těchto procházek svědčí fakt, že řada lidí si prošla všechny připravené trasy,“ dodává Lukáš Pichlík. Ceny teď čekají nejen na vítěze, ale na všechny, kteří zvládli zaběhnout nebo projít všech osm etap, a zaplnit tak slepou mapu Dolního Poohří

jednotlivými ústřižky.

Do seriálu se zapojili lidé ze 44 míst České republiky, vítězem v hodnocení měst a obcí se stalo město Žatec, následované s malým odstupem Kadaní. Dorazila však i řada sportovců z regionu mimo Dolní Poohří – z Kladna, Rakovníka, Mostu, Jirkova, Prahy, aj. Předávání cen je naplánováno na sobotu 7. listopadu v rámci Zakončení turistické sezóny v Dolním Poohří, které se bude konat v KD Střelnice v Kadani. Bude Ohřecká Osmička pokračovat? „Původně měla být Osmička zpestření letošní sezóny, ale zájem byl velký a stejně tak velké je očekávání. Už teď můžeme slíbit, že seriál bude v příštím roce pokračovat. S běžci teď budeme ladit, co by jim vyhovovalo lépe – zda poznat úplně nová místa a trasy nebo porovnat si svou výkonnost na stejných,“ slíbil ředitel Destinační agentury Dolní Poohří.

Kateřina Táborská