„Máme za sebou několik dní provozu a hned máme mnoho nových zkušeností. Návštěvníci mají pocit, že prohlídka začíná v okamžiku jejich příchodu a také mají pocit, že je zde kompletně převlékneme a přezujeme. Pravdou je ale to, že někdo přišel připraven a měl na sobě kompletní úbor do podzemí a někdo měl jen slušivý overal, avšak bez holinek a v sandálech. I přes to, že zde má každý návštěvník možnost zakoupení či zapůjčení ochranných pomůcek, tak to nikdo nevyužil a šel do dolu tak jak přišel,“ řekl ředitel obecně prospěšné společnosti Krušnohorská důlní Pavel Chaloupka.