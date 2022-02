Jako noční obloha skrývá miliony tajemství, tak i my lidé skrýváme miliony pocitů, o kterých nikdo nic neví… Také o tom jsou básně, které vznikly v průběhu zhruba dvou posledních let a které Jan Karas se rozhodl vydat knižně. A o čem píše?

„Hlavně o tom, jak jsem se poslední dva roky, víceméně od začátku epidemie, cítil a stále cítím. Jak obtížné je někomu říct, co se vám děje, jelikož si všichni myslí, že to jen hrajete, protože chcete na sebe strhnout pozornost… Také zde píšu o lásce, jelikož jsem hluboce zamilovaný a vím, že láska může být velice krásná, ale také strašně bolestivá,“ prozradil Jan.

Jak sám dodává, Tajemství noci není jen kniha o lásce a trápení se, ale její gró tvoří i nádherné kresby od ilustrátorky Romany Bejdové,

„Jejíž bohaté obrázky probudily knihu a mé emoce k životu,“ říká autor.

„Básnický debut Jana Karase překvapí komplexním pohledem na různé životní strasti úzkost, smutek, osamělost a zklamání, nebojí se ale ani hlubších témat jako smrt a smysl existence. Sbírku na druhé straně vyvažují verše o lásce. V básních čtenář nalezne výrazně obrazotvorné a někdy i magické náměty. Autorovo hledání sebe sama a jeho zkušenosti s každodenní realitou mohou zaujmout především mladší publikum, které stále častěji sužují podobné problémy: temné myšlenky, úzkost, pocity zmaru a odcizení nebo i vztahové nesnáze,“ uvedla ilustrátorka, která vystudovala obor ilustrace a grafiky na VŠVU v Bratislavě.

Je mu šestnáct, studuje na gymnáziu v Žatci a chce vydat vlastní knihu. Sbírka básní, kterou napsal Jan Karas, se jmenuje Tajemství noci.Zdroj: Archiv

Během prvního týdne crowdfundingové kampaně na vydání knížky, tedy zaplacení kvalitní korektury, redakce, grafických prací i tisku, přispělo 64 lidí a základní částku potřebnou na její vydání již Honza má jistou.

Nicméně kampaň pokračuje do 18. února 9 hodin, kdy si můžete knihu, která by měla vyjít v září, zakoupit nebo si vybrat jinou z odměn na bit.ly/KupTajemstviNoci. „Moc si cením každého příspěvku. Jsme v tom spolu a když se kniha dostane do knihkupectví, bude to jen a jen díky vám! Je to skvělé, velké díky všem přispěvatelům,“ vzkázal těm, co přispěli a chtějí na vydání sbírky básní přispět. Mladý básník Jan Karas studuje na gymnáziu. Rád čte a píše poezii, hraje tenis, fotbal, plave. Občas píše články do novin, čímž by se chtěl také v budoucnu živit. Jeho nejoblíbenějším básníkem je Edgar Allan Poe, mezi českými je to Jaroslav Seifert. Tajemství noci je jeho první kniha, ale v budoucnu by jich chtěl vydat ještě několik. Svou první báseň napsal v 11 letech a byla umístěna do školních novin. „Od té doby se mi toho přihodilo celkem dost a chtěl bych se o to podělit či pomoci lidem, kteří zažívají podobné věci. O vydání vlastní knihy sním celý svůj život,“ uzavřel Honza. (ad)

