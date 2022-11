Ve středu jsme do okresního turnaje vyslali opět tři týmy – Sextáni (žáci sexty), Tlusťoši ND (žáci kvinty) a GAP (žáci septimy + 1 sextán). V silné konkurenci dalších týmů se do finálové čtyřky probojoval tým GAP. Souboje v play-off nebyly vůbec jednoduché, ale s vypětím všech sil se týmu GAP podařilo oba souboje vyhrát a druhý pohár pro vítěze okresu, tentokrát v kategorii středoškoláků, získali opět studenti našeho gymnázia.

Čtyři týmy postupující do krajských kol jsou důkazem toho, že máme opravdu šikovné děti. Všem studentům bychom tímto rádi ještě jednou poděkovali za vzornou reprezentaci školy.

Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany