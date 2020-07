Studenti si mohou vyzkoušet podnikání už na střední. Nejlepší poletí do Chicaga

Od 1. července mají středoškoláci ve věku od 16 do 21 let příležitost přihlásit se do 5. ročníku programu Soutěž & Podnikej. Tříměsíční program, jehož cílem je umožnit studentům pracovat na svém nápadu a rozvinout své podnikatelské myšlení v praxi, chce navázat na úspěchy z předchozích let. Soutěžící si pod vedením zkušených mentorů z bysnysového prostředí vytvoří svůj reálný podnikatelský záměr. Na vítěze soutěže poté čeká desetidenní obchodní cesta do Chicaga.

Celorepublikové finále. | Foto: Archiv