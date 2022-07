Součástí výuky v 3. ročníku a septimě Gymnázia Žatec je již třetím rokem Ročníková práce v oborech, jež jsou totožné se Středoškolskou odbornou činností. Odměnou pro nejlepší Ročníkové práce je účast v SOČ, jež je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Studenti žateckého gymnázia zazářili ve Středoškolské odborné činnosti. | Foto: Archiv školy

Probíhá ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Žatečtí gymnazisté reprezentovali naše město a školu v krajském kole SOČ a přivezli dvacet cenných medailí. Do celostátního kola SOČ, jež se konalo v Kutné Hoře 10. do 12. června, odjelo pět studentů bojovat o nejcennější kovy a nominace do dalších soutěží. Největším úspěchem v celostátním kole SOČ bylo 6. místo v oboru č.5-Geologie, geografie slečny Kateřiny Papáčkové a zisk návrhu do soutěže o cenu České hlavičky Intentio. Všem úspěšným studentům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a města. (gž)