S tímto hřebcem obsadila na výstavě 1. místo v kategorii tříletých hřebců WPB a také získali rezervního šampiona kategorie WPB a zařazení hřebce do Akceleračního programu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.