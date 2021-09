Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou 8. září 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 15. dubna 2022. Jde o jednu ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Kanalizace je z betonového potrubí, byla uvedena do provozu v letech 1956 a 1964. Kamerová prohlídka prokázala rozsáhlé poškození - díry ve dně, zborcení, nevyhovující šachty, tvořící se kaverny. Část vodovodu je z roku 1975, část z roku 1980.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.