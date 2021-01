Adéla Elbel, rozená Komárková, se narodila 17. července 1981 v Havířově. Je to česká nederlandistka, překladatelka více knih z holandštiny, herečka, populární stand-up performerka a ex členka odvážné brněnské hip hopové dvojky ČokoVoko (se Zuzanou Fuksovou, 2009 - 2016). Jejich první řádné album Hudba ukazuje umění možného ve svém žánru, chce řešit neřešené zdravotní problémy žen, osvěžující vztahy stejných pohlaví a další pro mnohé burcující až zápalná témata…

„Skončíš v nenáviděné práci v ofisu, začneš chápat, že podobnou přítrž by si zasloužilo i tvé manželství, konečně se odvážíš vnímat sama sebe a své potřeby a bum! Zjistíš, že jsi zase těhotná. Tak by se dal shrnout začátek takzvaného období temna mého života,“ ohlíží se svébytná komička. Zatemnění mysli, temnoty duše i občasné řízené zatemňování mozku. „Cesta ven byla složitá, ale přinesla mi spoustu zkušeností. Především jednu: Get up, stand up, stand up for your life!,“ dodává brněnská hrdinka stand-up scén. „Jsem optimistka, mohlo mě to všechno sejmout, ale vypracovala jsem se nakonec k tomu být spokojená. Po dlouhém období neradosti jsem zvládla žít, jak sama chci, a cítit se tak svobodně.

Říkala jsem si, že by má kniha mohla pomoct ostatním, kteří sami zatím nemají tu odvahu jít za štěstím. Kteří si říkají, že už to nějak dožijí,“ dodala ještě rebelka Adéla Elbel.

Jak ji vidí vydavatel knihy? Adéla v životě nestihla nic, co si předsevzala, krom magisterského titulu. A i ten jí trval sedm let. Jinak nikdy neměla žádné ambice, tak je ani nemohla naplnit. Vše, co dělá, k ní přišlo samo a ona tomu nedokázala říct Ne. Přeložila deset knih, vydala dva a úspěšné hudební nosiče s rapovou formací ČokoVoko, prý ač bez zjevného hudebního talentu. Živí se standupovým vystupováním se skupinou Na Stojáka a „humorným“ moderováním nejrůznějších akcí i večírků. Má dvě děti a naštěstí žádné zvíře. Žije v Brně a nevadí jí to, protože se za rok stěhuje do Prahy. A ještě pár řádek z webu http:cokovoko.cz:

