Vedle celodenního programu zaměřeného na dobu husitství připravilo regionální muzeum i dva další projekty – výstavu Husité v severozápadních Čechách a krátkometrážní film o porážce křižáků u Žatce.

Dnešní vernisáž výstavy proběhla přesně 600 let poté, co na Žatec zaútočili křižáci. „Shodou okolností začal útok 18. září 1421,“ zdůraznila ředitelka muzea Radmila Holodňáková při vernisáži před asi padesátkou návštěvníků. Celodenního programu v muzeu a jeho zahradě se přitom zúčastnily stovky lidí.

Připraveny pro ně byly středověké stánky a řemesla, středověká kuchyň, ukázky historických tanců, vystoupení kejklíře a muzikantů. Lidé si mohli prohlížet výzbroj křižáků i husitů, zejména děti se se zbraněmi rády fotily nebo si je zkoušely. Některé se pak s cepy, i když měkkými, zapojily i do obrany vozové hradby proti křižákům.

Vedle celodenní zábavy v rámci EHD ale jsou důležité další dva dlouhodobé projekty. Zhruba desetiminutový dokumentární film, který měl dnes premiéru, ukazuje obléhání a bitvy u Žatce, jež trvaly během září a října několik týdnů, než skončily naprostou porážkou křižáckého vojska.

Druhým dlouhodobým projektem je výstava Husité v severozápadních Čechách a druhá křížová výprava u Žatce 1421. Návštěvníci, a hlavně školáci, ji mohou vidět až do 30. prosince. „Součástí výstavy bude i promítání filmu, kdo jej chce vidět, toho rádi v muzeu přivítáme,“ řekla Radmila Holodňáková.

Autorem výstavy je Milan Sýkora z Archeologického ústavu památkové péče Most. „Do roku 1421 vstupovaly severozápadní Čechy s tím, že jedinou baštou husitství tu bylo město Žatec.

Je mu nutno přiznat ke cti, že proti výpravám, které proti němu směřovaly, vždy obstálo se ctí,“ uvedl Milan Sýkora při vernisáži. Právě rok 1421 byl přitom pro rozmach reformačního hnutí v regionu klíčový. Husité sem nasměrovali několik výpravy, jedním z cílů byl Chomutov. Víme, co se tam stalo, tehdejší masakr popisují soudobé kroniky. Není ale možné, aby husité vyvraždili celé město, když dál žilo. Spíš šlo o to vytvořit obavy obyvatelstva z toho, co by mohlo nastat. Šlo o vytvoření ideálu božího bojovníka, který trestá všechny hříchy a nepravosti, aby se toho báli i ostatní. A skutečně to, co se stalo v Chomoutově, vedlo Mašťov, Kadaň, ale znovu i Louny a Slaný k tomu, že si řekly, že to riskovat nebudou a raději na husitskou stranu přestoupí,“ popisoval M. Sýkora „obrat ve víře“ na severozápadě Čech v roce 1421.

Válečné krutosti, kterých se podle dobových kronik dopouštěli husité, nelze podle M. Sýkory zlehčovat. Nebyly ale neobvyklé „Druhá křížová výprava je příkladem, jak s ještě větší krutostí vystupovala strana druhá. Už když se výprava chystala vtrhnout do Čech, hlásali duchovní, aby vojáci zabíjeli všechny kromě nemluvňat. A ta výprava takový průběh měla. Víme, že v Doupovských horách i v průběhu dalšího tažení byly likvidovány celé vesnice, vyvražďováno obyvatelstvo. I tady v okolí Žatce několik vesnice na zpupnost křižáků doplatilo,“ upozornil mostecký historik.

Celá výstava, rozdělená do několika samostatných kapitol, jako celek zdůrazňuje význam Žatce ve středověku. „Zásluhou žateckých obránců bylo, že pár týdnů dokázali soustředěným útokům odolávat a dokonce křižákům působit neobyčejné ztráty. O tom víme z písemných pramenů. Bylo to díky odveze obránců i díky velmi slušnému opevnění Žatce,“ řekl Milan Sýkora, na jehož výstavě je i vizualizace, jak asi opevnění Žatce v 15. století mohlo vypadat.

Celé letošní téma EHD v Žatci potvrdilo, jak bohatou historii město má a že každé Dny evropského dědictví mohou nabídnout návštěvníkům nevšední zážitky. To zdůraznila i starostka Zdeňka Hamousová. „Žatec jako významné a historické město patří dlouhodobě k místům, která se připojují k Dnům evropského dědictví a představují své historické poklady. Regionální muzeum vymýšlí každoročně velmi kvalitní program a my jako město se velmi rádi připojujeme. Zájem je vždy velký, za což jsme rádi, protože jsou to okamžiky, kdy si uvědomujeme jakou historii královské město Žatec má. Vždy byl významným městem v severozápadních Čechách a i v dnešní době má co nabídnout,“ vyzdvihla bohatou historii města žatecká starostka. Tomáš Kassal