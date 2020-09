Od dubna loňského roku jsou na sedmi stanovištích separovaného odpadu v provozu podzemní kontejnery. Třídí se zde základní složky komunálního odpadu, a to papír, plast a sklo. Objem každého kontejneru je 3 m3, tedy skoro jako kapacita 3 kusů nadzemních kontejnerů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Kamil Dubský

Často se však setkáváme s tím, že obyvatelé odkládají vytříděný odpad vedle kontejneru. Vhozové otvory jsou veliké 44 x 33 cm, proto je potřeba vytříděné odpady do kontejneru připravit tak, aby otvorem prošly (papírové krabice roztrhat či rozřezat, vytříděné plastové obaly či PET lahve v pytlích do otvoru vysypávat). Pokud je krabice pouze rozložená a sešlapaná, v některých případech ani to ne, ucpe vhozový otvor a další odpady se do kontejneru nedostanou.