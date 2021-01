Tradiční Tříkrálová sbírka, největší charitativní akce v Česku, probíhá i na začátku letošního roku. Vzhledem k nestandardní situaci kvůli Covidu-19 ale probíhá netradičně, on-line, bez dětských koledníků v ulicích. I tak lze ale peníze na dobročinné účely směrovat tak, aby pomohly právě v našem regionu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ V. Šimánek

Pokud by se epidemiologická situace zlepšila a Protiepidemický systém PES by se přesunul do stupně 4, je možné, že koledníci ještě do ulic vyjdou. Tříkrálová koleda trvá do 24. ledna.