Celkový přehled nabízí Turistické informační centrum na náměstí Svobody. Od začátku roku do konce října, kdy končila turistická sezóna, jej navštívilo 12 920 lidí (z toho 712 cizinců), loni za stejné období to bylo 10 876 lidí (700 cizinců). „Nejčastěji je zajímá, kde se dá dobře najíst a co je tu zajímavého k vidění a pak se ptají na suvenýry, jako jsou magnetky, turistické známky, vizitky, pohledy a podobně. Velký zájem jsme zaznamenali o nově opravený Mederův dům,“ shrnula zájem turistů pracovnice TIC Žatec Eva Klasnová.