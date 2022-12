V prvním zápase porazila naše škola GSOŠ PodbořanyMosteckou školu VOŠ, OA, SPedŠ a SZŠ výsledkem 5:4. Ve druhém zápasenastoupila opět naše škola proti Podkrušnohorskému gymnáziu Most.Tentokrát bohužel zápas skončil prohrou naší školy 0: 9. Ve třetímzápase turnaje se utkala VOŠ, OA, SPedŠ a SZŠ Most a Podkrušnohorskégymnázium Most. Gymnázium vyhrálo 4 :1 a tím také zajistilo postup našíškoly do třetího kola.Za naší školu nastouopil: Kohout Josef, Valenteje Filip, Babák Milan,Buben Šimon, Kodera Petr, Lebduška František, Turek Kryštof, Fůs Jakub,Čipka Daniel, Bezdička František.