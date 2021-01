Spoléháte se s pečivem k snídani, ke svačinám i pro oslavy na supermarkety, nebo na menší obchůdky, ale někdy si tak trochu v pečení sami věříte? Je-li to u vás tak napůl, ale necháte si zde bez obav dobře poradit, máme pro vás zajímavou, křupavě voňavou inspirativní knížku. Vydalo ji nakladatelství Dauphin.

Kniha Pečeme chleba z kvásku bude hospodyňkám užitečná po celý rok. | Foto: Dauphin

Celý její název zní Pečeme chleba z kvásku a děláme domácí těsta, užitečná publikace je výborem i volným pokračováním dvoudílných Domácností našich babiček. A vězte, že je z pera zkušené autorky Aleny Gajduškové, která tak vychází z historických kuchařských knih, dobových živnostenských receptářů, odborných publikací i archivů rodinných. Inspirovaly ji ručně psané recepty z konce 19. a 1. poloviny 20. století. Jenže tím to pro ni nekončí, naopak začíná. Dál totiž do českých kuchyní nikdy nepustí nic jedlého a křupavého, aniž by to vše sama neodzkoušela, neuhnětla a ovšem i neupekla… Zeptáte-li se v Dauphinu, jak vidí budoucnost svých návodových kuchařských knih, i té perníkové a chlebové, asi zde zazní: „Tyto tituly se s největší pravděpodobností napříště neztratí v záplavě knih, zabývajících se vařením. Je to další titul známé autorky Aleny Gajduškové, čtenáři tu najdou řadu receptů dle báječných zkušeností našich předků.“ Vydal Dauphin, podzim 2020, 1. vydání, 168 stran, stojí 248 korun.