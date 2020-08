Zhruba za dva týdny začne letošní sklizeň chmele. Úroda má být dobrá, to znamená na průměrné úrovni kolem 6300 tun, a kvalitní. Vyplynulo to z informací chmelařů při jejich tradičním předsklizňovém setkání na Stekníku.

Státní zámek Stekník u Žatce. | Foto: archiv NPÚ

V letošní sezóně pěstitele netrápilo nijak extrémně počasí. „Voda, která spadla, přišla převážně v době, kdy být měla. I když na některých místech, třeba na Rakovnicku, by jí mohlo být i víc. My se ale stejně musíme připravovat na to, že jí může být méně a připravovat si další zdroje pro závlahové systémy,“ apeloval na chmelaře předseda Svazu pěstitelé chmele Luboš Hejda.