Úspěch členky lounského Klubu E. F., zabodoval obrázek s názvem Větvení

Podruhé obeslal lounský Klub E.F. mezinárodní výtvarnou soutěž v Lidicících. Klub E.F. přihlásil 20 prací a do letošního 48. ročníku bylo zasláno z celého světa 22 216 prací z toho 1617 obrázků. Mezi oceněné patří i Miriam Aichingerová z Loun, kategorie tvůrčí skupina výtvarných činností do 15 let. S obrázkem „Větvení“ získala Čestné uznání.

Úspěch členky lounského Klubu E. F. | Foto: Reprofoto: Ladislav Bába