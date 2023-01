Tento text je reakcí na článek Deníku Nevhodné opatření se mění. V Lounech bude veřejné osvětlení svítit o něco déle, respektive na tiskovou zprávu Města Louny.

Veřejnosti ústy ani tiskového mluvčího města, ani starosty, nebyla ozřejmena celá a zjevně relevantní situace točící se kolem veřejných zájmů úspor a bezpečnosti ohledně svícení ráno či večer.

„V reakci na předchozí článek Deníku jsem nucen jako předseda Komise pro energetiku a životní prostředí reagovat na některé nepřesnosti, a možná trochu ozřejmit lidem, jak celá věc se svícením a úpravou časů vznikala a co se jednotlivým aktérům honilo hlavou,“ uvádí Pavel Nadolecki (Louny společně).

„Komise pro energetiku a životní prostředí přijala návrh Technických služeb města Louny (TSML) pod vedením pana Jugla (ANO), tedy svítit o 30 minut ráno a o 30 minut večer kratší dobu. Starosta Rychtařík si u Komise objednal zajištění co největších úspor. A Komise hledala řešení. Návrh TSML nebyl ničím podložen a byl zjevně učiněn naslepo, čili nebylo jasné, jestli je tam překryv tmy, nebo není. Proto se Komise velmi obávala, že by se mohlo jednat o bezpečnostní problém a ráno by děti do škol chodily při tmě po silnici a neosvětlených přechodech, což je obecně nebezpečnější jev než problémy s minutami za snížené viditelnosti večer.“

“Pro návrh, aby se zhaslo o 20 minut dříve ráno a 40 minut později večer hlasoval i ředitel TSML a člen Komise Jugl (ANO), jak vyplývá ze zápisu, a dále jej schválila Rada města. I kdyby Komise rozhodla 30/30, večer i ráno by byl překryv tmy 10 minut, což by byl kvůli zmíněným školákům hazard. Proto bylo na základě konzultací tří stran - starosta, Komise, TSML - přenastaveno svícení od 5. 1. na 20/20, což se ukázalo jako lepší varianta v rámci hledání rovnováhy mezi úsporou a bezpečností“ doplňuje místopředseda Komise pro energetiku Petr Felix Šťastný (Louny společně).

Věta z článku Žateckého a lounského Deníku z 12. 1. 2023 „Původně nastavené intervaly dle návrhu komise pro energetiku a životní prostředí, který rada města loni v prosinci schválila, se ukázaly v praxi jako nevhodné" je tedy zavádějící, neboť, jak je uvedeno výše, návrh pocházel od Technických služeb města Louny.

Vratislav Filípek,

vedoucí Mediálního odboru Pirátské strany,

mediální kontakt koalice Louny společně (Piráti, Nezávislí a Zelení)