Ústecký kraj zahajuje kampaň na vyhledávání nových pěstounů

Čtenář reportér Čtenář





V České republice stále vyrůstá mnoho dětí, které nemohou žít ve své biologické rodině, a kterése i díky malému množství aktivních pěstounů v tom nejzranitelnějším věku, ve kterémpotřebují individuální láskyplnou péči blízké osoby, ocitají v zařízeních ústavní péče. CílemÚsteckého kraje je počet takto umístněných dětí co nejvíce snižovat. Tomu by měla pomoci ichystaná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, díky které by od 1. 1. 2022 měla býtznačně omezena možnost umísťování dětí do 3 let věku do ústavních zařízení.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku