Toto je důležitá zpráva pro všechny řidiče. Žatečtí úředníci povolili prodloužení úplné uzavírky na Husitském náměstí v Žatci, a to v termínu od 1. října do 31. října pro dokončení stavebních prací při povolené stavbě „Obnova Husitského náměstí v Žatci“.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.