Luisa je svobodná spisovatelka. Alexander je majitel restaurace uprostřed rozvodu. Luisa nemá žádné děti. Alexander má tři dcery. Luisa má mnoho zájmů. Alexander se, kromě žen a své restaurace, nezajímá o nic. Spojuje je snad jen strach ze stárnutí a ze samoty… a rozhodnutí, že zkusí štěstí spolu. A tehdy se Alexander dozví to poslední, co by chtěl v počátcích nového života slyšet. Představení pražského divadla Palace se uskuteční v sobotu 3. prosince od 19 hodin. Lístek přijde na 400 korun. (mm)