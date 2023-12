Volnočasové centrum Bertík Kryry v úzké spolupráci s městem Kryry a dalšími dobrovolníky uspořádalo velmi netradiční oslavu svátku Svatého Mikuláše. Pro děti, ale nejen pro ně, byla na sobotní odpoledne a podvečer připravena trasa naplněná tradicemi. Vedla z areálu základní školy, přes celé město až na náměstí před zdejší městský úřad, kde na všechny čekalo překvapení.

Josef, Marie a Ježíšek, živý betlém na Hlavní ulici v Kryrech | Foto: Laurencia Helásková

Město se proměnilo v tajemné místo, kterému vévodily staré zvyky, tradice a pranostiky předvánočního času. Děti společně s rodiči tak putovaly od jednoho stanoviště k druhému a celou cestu si připomínaly tradiční svátky, jež patří k českému adventnímu a předadventnímu času, ale tak trochu už na ně současnost zapomněla.

Děti tak potkaly například Svatého Martina, který si svůj svátek připomíná už 11. listopadu a většinou se nám všem vybaví, že přijede na bílém koni. Bílý kůň vévodil symbolicky i prosincové sobotě, ale málokdo tuší, proč se vůbec tento svatý připomíná. Nechyběl zde proto rytíř, žebrák, ale i poustevník a nezapomnělo se ani na pověst o dělení pláště.

Podobně je to zřejmě i se Svatou Barborou, ke které neodmyslitelně patří třešňové květy, ale víme proč vlastně? Kryrským dětem to připomnělo další zastavení, u kterého nechyběly i samotné třešňové „Barborky“. Ale nejen ty. Připomínkou smutného osudu světice byly dvě zosobněné Barbory, svatební koláčky nebo vyprávění o jejím životě.

Obrovské rohy, chlupaté kožichy, zubaté tlamy. Vroutek si užil show krampusů

Na cestě tradicemi nemohla chybět Svatá Lucie (která noci upije, ale dni nepřidá), a jejíž svátek si připomínáme tento týden. Pověst o krásných očích této mučednice, které obětovala, aby jí minul nechtěný sňatek, byla připomínána na dalším zastavení. Symbolicky byly dětem rozdávány „oči“ (čokoládové a malované), ale také byla připomenuta pozdější strašidelná podoba bílé postavy Lucky, která chodívala od domu k domu, aby budila hrůzu a strach. Tři Lucky samotné zahaleny bílým pláštěm a s typickým zobanem na obličeji vévodily i svému zastavení.

Cestou za Mikulášem nebylo možné minout také Svatou Trojici, jenž měla svůj Betlém na Hlavní ulici. Postavy svatých Marie, Josefa a malého Ježíška, které vítaly všechny příchozí na dalším zastavení, jsou určitě ty nejznámější. Zde ale nemohly chybět jako připomínka blížících se Vánoc, nejkrásnějších rodinných svátků.

Odtud už všichni zúčastnění putovali (i když se mnohým nechtělo) rovnou cestou do pekla. Čerti v Kryrech řádili v celé Vodní ulici a v jejím středu stálo samotné peklo v čele s Luciferem. Připomínka zla zosobněná právě kolektivem čertů nesměla chybět. Jedná se též o velmi starou tradici, přece, jaký by to byl Mikuláš bez čerta? V kryrském pekle byl kolektiv pekelníků skutečně početný a opravdu děsivý. Nechyběla ani pověstná váha na hříšníky a samotná Dorota Machálová, která peklu už dávno propadla. Všechny hříchy ale byly nakonec odpuštěny a děti doputovaly do cíle.

Místo křoví je dubový háj. Okolí židovského hřbitova v Hřivčicích prokouklo

Na náměstí před městským úřadem na ně čekal Svatý Mikuláš, Anděl, ale i dva (hodnější) čerti. Mikuláš všechny obdaroval sladkou odměnou. Tradice tohoto svátku je zřejmě ta nejzachovalejší a nejznámější. Dobrodinec z Myry a pověst o jeho životním postoji se dochovala do současnosti. Oslavuje se v různých podobách po celém světě. V Čechách naděluje v předvečer svého svátku 5. prosince, jeho popularita časem neupadá a dokonce lze říci, že ani v budoucnu neupadne.

Závěrečným překvapením pro všechny byl i táborák, který završil úspěšnou cestu všech. V půvabném sněhem zasypaném večeru si tak mohly děti dopřát malé občerstvení – opéct buřty, ale také vstřebat všechny zážitky z celé trasy za Mikulášem. A že jich bylo!

Pod ulicí Karla IV. v Žatci je ukryta historie. Odkryla ji rekonstrukce vozovky

Netradičně pojatá „mikulášská“ se v Kryrech skutečně povedla, přinesla spoustu zábavy, ale byla i „hravě“ poučná. Obrovské poděkování si zaslouží všichni dobrovolníci, kteří se neváhali proměnit v postavy všech příběhů svatých nebo „jenom“ pomáhali při realizaci. V neposlední řadě ale také městu Kryry, jež celou akci volnočasového centra velmi podpořilo.

Taktovku organizace za město držel v ruce místostarosta Petr Ulke a právě jemu členky centra velmi děkují za naprosto bezchybnou spolupráci a aktivní účast při akci samotné. Velmi početná účast dětí a jejich rodičů jen potvrdila, že jsou podobné akce vítány i v současném „online“ světě a že tento historií, tajemnem a možná i kouzly prostoupený adventní čas je stále přitažlivým obdobím pro všechny generace.

Putování adventním časem Pozvolna přichází mezi nás,

městečko ovládne adventní čas.

Čas zklidnění a rozjímání,

čas radostí, snů a setkávání. I dospělý nedbale své těšení skrývá,

zvyky a pohádky vzpomenout zbývá.

Pojď zkusit hádat přece jen trochu,

ať tedy tradice velí konci roku. Třešňová Barbora slaví svůj den,

nejedna vidí svůj bláhový sen.

Vykvete? Zvědavost časem se halí,

tajemství kvítka za dvacet dnů dají. I jiné zvyky konec roku skrývá,

závan tajemna v nich ukryt bývá.

Nechme se unést ještě trochu v čase,

když Bílý kůň velí sněhové kráse. Statečný voják, Martin, kdysi žil,

čest a dobrou vůli žebráku projevil.

Netušil, čí podobu kápě skrývá,

hrdinou za pomoc jmenován bývá. Večerní oblohou hvězdy se trousí,

adventu vládne nekonečná noc.

Než jasný den kousek jí zbrousí,

ukáže Lucie čarovnou moc. Tradice říká: Nepříst a prádlo prát,

jen vánoční přípravy v potaz brát.

Adventní čekání a Štědrý den,

tajemství, štěstí a splněný sen! Jen Svatý Mikuláš těšení zkrátí,

pokoru, radosti, na zem vrátí.

Dobro a laskavost z nebes snese,

dětem pak nůši dárků nese. Svatá noc Adventu zamyká bránu,

zrození nastává v Betlémském chrámu.

Herodes bojí se nového krále,

Ježíšek přichází po letech dále. Zvyk starý provází nespočet let,

drobnost dát bližnímu zná celý svět.

Pohádka končí, rok s rokem se potká,

zlatá nit poklidu ať svátky protká!

Volnočasové centrum Bertík Kryry přeje všem poklidné vánoční svátky a především mnoho zdraví do nového roku 2024. Zároveň všem děkuje za celoroční spolupráci a spoluúčast na projektech.



Emilie Mazourová

Volnočasové centrum Bertík Kryry