Poslední kolo série s názvem Hazmburský hasič je tak trochu jiné TFA, které patří k těm největším výzvám. Hasiči musí v kompletní zásahovém obleku, včetně dýchacího přístroje (jako zátěž) zdolat veliké převýšení na trase 1,8 km, na které je čeká několik překážek a cíl je až u brány hradu. O letošní ročník je opravdu veliký zájem, už v tuto chvíli je přihlášeno neuvěřitelných 87 hasičů z celé republiky. Navíc bude ve stejný čas na parkovišti k hradu probíhat TFA dětí a mládeže od 3 do 15 let, kde je v tuto chvíli přihlášeno již 108 mladých hasičů. Celkově tak vypadá, že zakončení prvního ročníku naší série bude jedna z největších letošních akcí TFA v ČR. Věříme, že tahle akce bude proto i velice divácky atraktivní, a i pro ně máme na parkovišti připravenou soutěž o největšího siláka z podhradí

Celkové výsledky nám 3. kolo dost zamíchalo. Vše se tak rozhodne až teď v sobotu na Hazmburku, po kterém nás čeká i předání cen celé série a my už můžeme prozradit, že se ti nejlepší mají opravdu na co těšit.

Na rozdíl od minulého roku bylo letos počasí asi lépe domluvené, protože minulý rok jsme schytali déšť a sotva 10 °C a letos bylo krásné sluníčko. Nejenom hezké počasí přilákalo na fotbalové hřiště do Libočan početnou diváckou kulisu, která podpořila desítky železných hasičů a hasiček ve 3. kole TFA ligy SEVERU. Na startovní čáru se toto kolo postavilo 55 závodníků ve 3 kategoriích, kteří změřili své síly v kompletní zásahové výstroji. Nejlépe si vedli v tomto kole:

V neděli proběhl již 12 ročník nejstarší TFA soutěže v Ústeckém kraji, který je letos zařazen do nově vzniklé série TFA ligy SEVERU a účast byla perfektní.

