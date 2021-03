Louny již mají svou stálou komunitu cyklistů a chodců, kteří se účastní nejen hlavní květnové výzvy Do práce na kole, ale velice úspěšně zvládají i lednovou a zářijovou etapu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Monika Dorňáková

Mezi týmy vidíme zástupce různorodých firem z regionu. Vyzýváme i další zaměstnavatele, ať své lidi učiní zdravějšími, spokojenějšími a výkonnějšími tím, že jim vytvoří podmínky k cestám do práce na kole. Cílem výzvy Do práce na kole je motivovat co nejvíce lidí, aby k dopravě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze.