Založení klubu umožnilo vznik míst zejména pro „předškoláky“, jejichž výuku je město povinno zajistit. Maminky se mohou také díky činnosti klubu ucházet o zaměstnání a co nejrychleji do něj nastoupit. V současné době je kapacita klubu zcela naplněná (12 dětí). Od 01. dubna bude klub využívat pouze část prostoru Klub(ovny) Luna a tak se vrátí zpět aktivity, které musely být částečně omezeny a přesunuty do Městské knihovny na náměstí.

FOTO: Jarní výšlap se vydařil, žatečtí turisté zažili pravé aprílové počasí

Režim klubu je obdobný režimu dětské skupiny a fungovat bude do 30. června. Tento týden se uskutečnilo setkání se zástupci dětí, kde byly předány nejdůležitější informace o pravidlech, fungování klubu a o zápisech do škol. Pro tyto děti budou probíhat zápisy do škol až ve druhém kole v červnu a červenci. Nejprve bude tedy uspokojena poptávka na umístění dětí do MŠ a ZŠ občanů trvale žijících v Lounech, Nečichách a Brlohu a až následně proběhne II. kolo zápisů.

Od září 2022 bude zřízena dětská skupina při téže MŠ, která bude provozována v nových prostorách v ulici Fügnerova 1668 (v přízemí budovy Městské pečovatelské služby s denním stacionářem). Tato dětská skupina umožní rozšíření dosavadních kapacit mateřských škol o 25 míst. (kš)