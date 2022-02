„Husova ulice je průtahovou komunikací městem, takže jí denně projede značné množství osobních, ale i nákladních aut, včetně autobusů. První přechod v ní, jsme proto díky grantu Nadace ČEZ nechali nasvítit již v roce 2020. Lidé si to pochvalovali a přišlo i několik podnětů, abychom tak učinili i u přechodu o něco dál. Je hlavně využíván těmi, co jdou na vlak či naopak do města po železnici odněkud přijeli. První většinou pospíchají, aby odjezd vlaku stihli, druzí jsou naopak ještě ukolébáni klidnou jízdou, takže je snížena jejich ostražitost. V obou případech je především na řidičích, jak jsou schopnosti rychle a správně zareagovat na chodce ve vozovce, který má sice na přechodu přednost, ale sám také musí dodržovat určitá pravidla. Zvláště za snížené viditelnosti nyní řidiči uvidí přecházející daleko dříve než až v blízkosti samotné zebry,“ kvituje Pavel Janda, starosta Loun.