V lounské lékárně vám změří tlak. Víte, kolik je vašim cévám?

Boj za zdravé srdce a cévy. Stejně jako stárne náš zevnějšek, stárne i to, co skrýváme uvnitř. Výjimkou nejsou ani naše cévy. Víte, kolik let je ve skutečnosti vašim cévám? Pružnost cév je ukazatelem toho, jak moc je naše tělo zanesené. Na vnitřní stěně cév se v průběhu života ukládají tukové látky z krve a časem vytvoří tzv. aterosklerotické pláty.

Měření tlaku - Ilustrační foto | Foto: Deník/Attila Racek