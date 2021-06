V okolí počeradské elektrárny se opět zabydlí divocí králíci. O návrat ohrožených a mizejících druhů zpět do přírody se v rámci dlouhodobého projektu podporovaného skupinou Sev.en Energy starají poleradští myslivci a ochránci přírody.

V okolí počeradské elektrárny se zabydlí divocí králíci. | Foto: Archiv Sev.en Energy

„Honební společenstvo Polerady podporujeme už druhý rok. Vidíme smysl v jejich projektu, díky kterému se do nivy Počeradského potoka vrací původní druhy zvěře. O jejich vymizení z přírody se postaral způsob zemědělství v minulém režimu, my chceme přispět k tomu, aby se zvěř vrátila tam, kde dříve žila v hojném počtu. Do okolí Elektrárny Počerady,“ uvedla mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.