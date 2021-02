„Základem výstavy je časová osa, která prochází celou věží a ukazuje, jak se město proměňovalo během staletí. Lidé poznají různé osobnosti včetně popraveného primátora Hošťálka nebo písaře Jana, události i zajímavosti. Podrobnosti ale zatím nechceme moc prozrazovat, aby zůstala výstava pro lidi překvapením,“ popsala expozici Jana Šmidtová z Odboru rozvoje města, která ve spolupráci s různými odborníky celý projekt připravovala.

Expozice se během února dokončuje. Vznikala zhruba dva roky a město za ni zaplatí více než tři miliony korun. Návštěvníci se budou moci zajímavou výstavou projít od jara, pokud to samozřejmě aktuální epidemiologická opatření dovolí. Výstava v radniční věži symbolicky završí rekonstrukci celé radnice.

„Je to víc atrakce než klasická expozice. Jde o to, aby se lidé bavili,“ popsal záměr expozice její autor, akademický architekt Miloslav Čejka, který vytvořil třeba i oblíbenou výstavu Lovci mamutů v pražském Národním muzeu.

Výstava v radniční věži je rozdělena do sedmi částí. Nechybí v ní základní historická data, představuje zajímavé osobnosti, které v Žatci žily, ale i ty, které sem zavítaly, jako třeba krále a císaře. Věnuje se radničním hodinám, válečným událostem, ale také shrnuje vše, co stálo nebo mělo stát na místě dnešní chmelničky – kde býval, kostel, strážnice a mohla tam být i budova divadla.

Expozice popisuje vývoj celého města, nejen radnice. Atraktivní je díky tomu, jak působí na návštěvníka i tím, jaké prostředky k tomu používá. „Když dělám výstavy, chci, aby působily na lidi emočně. Aby se dostali do situace, že v nich emoce vzbudí zájem o věc,“ potvrdil M. Čejka, že to byl záměr.

V konečném důsledku má být výstava v radniční věži místem, které by měli turisté i místní navštívit jako první. A po prohlídce expozice a rozhlédnutí se z věže by se rozhodli, kam v Žatci se vypraví dál. Co je bude zajímat? Sami si vyberou cíl či téma, v turistickém informačním centru si vezmou letáčky či mapky a mohou poznávat některou z mnoha kapitol města s více než tisíciletou popsanou historií.

Tomáš Kassal