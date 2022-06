Druhá etapa stavebních prací potrvá od 17. června do 5. srpna 2022.

Dopravní omezení bude spočívat v jednosměrné uzavírce – provoz bude možný v ulici Stavbařů pouze ve směru od pekárny (od ulice Bratří Čapků) k silnici na Holedeč (k ulici Volyňských Čechů), tedy obráceně než v I. etapě.

FOTO: Městské koupaliště v Podbořanech odstartovalo novou sezónu

Objízdná trasa uzavřeného úseku komunikace bude z ulice Volyňských Čechů (silnice č. 227) do ulice Otokara Březiny a dále ulicí Bratří Čapků do ulice Pekárenská/Stavbařů.

Z hlediska Městské autobusové dopravy Žatec na lince č. 566001 ve směru jízdy Žatec, žel. stanice (Raisova ulice) - Bezděkov a na lince 566002 bude zachována obslužnost stávajících autobusových zastávek. V opačném směru vedení linky č. 566001 budou autobusové zastávky "Volyňských Čechů OSP" a "Stavbařů" v uzavřeném jízdním pruhu nahrazeny provizorní zastávkou v ulici Bratří Čapků naproti mateřské škole (prostranství z boku domu čp. 2326).

Z hlediska veřejné linkové autobusové dopravy (meziměstské) na lince 562731 dopravce "Autobusy Karlovy Vary" bude po dobu uzavírky zastávka "Žatec, Stavbařů" přemístěna do ulice Bratří Čapků naproti mateřské škole. Na lince 156100 (spoj 2) dopravce "DATA AUTOTRANS s.r.o." budou stávající zastávky "Žatec, Volyňských Čechů OSP" a "Žatec, Stavbařů" přemístěny do ulice Bratří Čapků naproti mateřské škole (do jedné společné zastávky "Žatec, Stavbařů"). (kas)