Velikonoční zajíček poschovával po parku u státního zámku Krásný Dvůr barevná vajíčka, na kterých jsou napsaná různá slova, vztahující se k jaru. Vydejte se do zámeckého parku kdykoli mezi polednem středy 31. března a polednem neděle 4. dubna.

V zámeckém parku na vás čeká hra o velikonočního zajíčka. | Foto: Národní památkový ústav

Zkuste najít co nejvíce slov a zapište si je. Pak vyberte 10 slov, které se vám líbí, a zakomponujte je do básničky či příběhu. Vaše básničky či příběhy posílejte do neděle 4. dubna 12:00 hodin na mail kovarikova.sarka@npu.cz. V poledne budou příspěvky zveřejněny na stránce události na zámeckém Facebooku. Příspěvky, které získají do 4. dubna 21:00 hodin nejvíce lajků, budou odměněny. Odměnou jsou krásní keramičtí zajíčkové. (mm)