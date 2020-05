Od září 2020 se díky projektu „Spokojenost v práci a rodině “ rozšíří možnost pro zaměstnané rodiče, kam umístit své dítě po skončení školního vyučování. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří opět otevře díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost a za spolupráce s 1. ZŠ a 3. ZŠ v Žatci dva tzv. Dětské kluby.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Z. Traxler

Kapacita jednoho klubu bude maximálně 15 dětí. Dětské kluby budou otevřeny v průběhu celého školního roku v odpoledních hodinách denně od 12:30 hodin až do 17:30 hodin a ve dnech vyhlášeného ředitelského volna od 7:00 do 17:00 hodin. Dále projekt rodičům nabídne i možnost přihlášení svého dítěte na nepobytové Příměstské tábory v době jarních prázdnin a v době hlavních letních prázdnin (od 7 hodin do 17 hodin). Do klubů mohou docházet i děti, které navštěvují školní družinu, ale pouze po ukončení provozu školní družiny. Všechny poskytované služby jsou pro rodiče a jejich děti zdarma. (vš)