V Žatci se očkuje i bez registrace, „tečka“ se týká i dětí a mládeže

Očkovací centrum v Žatci, které sídlí na náměstí Poperinge, upravuje svůj provoz. Očkování proti covid-19 probíhá vždy od pondělí do pátku v čase od 8 do 14 hodin a úterý vždy od 13 do 18 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Daniela Tauberová