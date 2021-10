Již od minulého týdne pasujeme v Městské knihovně Žatec loňské prvňáčky na čtenáře. Tradiční pasování bylo vlivem pandemie v loňském školním roce zrušeno, a tak si školáci letos užívají „pasování jinak" - v prostorách knihovny s doprovodným programem a knihou pro prvňáčky i drobnými dárky.

Pasování na čtenáře v Městské knihovně Žatec. | Foto: MKŽ

Po prázdninové pauze se opět rozeběhlo Odpoledne deskových her. Ve středu 6. října jsme si v knihovně zahráli několik her, jako například Umí prase létat nebo I know junior. Procvičovali jsme postřeh, paměť, dovednosti i soutěžního ducha.