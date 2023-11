Tradiční vánoční jarmark proběhne od čtvrtka do soboty ve Staré papírně v Žatci

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve do své pobočky Stará papírna v ulici Volyňských Čechů 733 na každoroční vánoční jarmark. Proběhne od čtvrtka 30. listopadu do soboty 2. prosince, vždy od 10 do 17 hodin.

Vánoční jarmark žateckého muzea | Foto: se svolením Regionálního muzea Žatec

„I letos jsme připravili tradiční vánoční jarmark, na kterém můžete nakoupit vánoční dárky pro vaše blízké. V prodeji budou skleněné vánoční ozdoby ručně malované voskem od Aleny Mrázkové z Hrádku u Rokycan, dále vánoční dekorace, svíčky, perníčky, pletené výrobky z papírových roliček, keramika, šperky, včelí produkty i koření. Přijďte si udělat radost,“ pozval Martin Čížek, pracovník muzea pro styk s veřejností. Podrobný rozpis prodejců najdete na stránkách muzea. Pro děti je připravena tvořivá dílnička. Vstupné dobrovolné.