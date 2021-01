Jméno Joulupukki doslova znamená „Vánoční kozel“. Jeho jméno s prominutím pochází ze dvou finských slov a to Joulu, což jsou Vánoce či slavnost na počest zimního slunovratu a slova pukki, které pochází z germánského slova bock a v češtině znamená kozel. Joulupukki v současné době vypadá spíše jako americká verze Santa Klaus, podobně i jedná a přesto se najdou patrné rozdíly.

Jeho dílna je umístěna do finského Laponska a nikoli na Severní pól či do Grónska jako u jeho amerického kolegy a navíc ten finský namísto prolézání komínem během vánočních nocí volí jiný způsob. Klepe na vchodové dveře během štědrovečerní večeře a při vstupu vysloví tradiční otázku „Onko täällä kilttejä lapsia?“, neboli „Jsou zde nějaké hodné děti?“

VESNIČKA SANTY

Joulupukki na Napapiiri neboli vesnička Santa Klause na polárním kruhu v severním Finsku, je hlavní atrakcí finského města Rovaniemi, vstupní brány do finské části Laponska.

Leží na 66. stupni, 32. minutě a 35. vteřině severní šířky a velkou část roku zde trvá buď polární den či, a to je, alespoň jak si myslím, pro nás horší, polární noc. Taky tu mají domy barevně pomalované, aby tu bylo i v tom šeru něco veselého a doktoři v místní nemocnici prý bydlí zadarmo, moc se jim sem na sever zas tak moc nehrne, asi jako u nás do pohraničí. I když Rovaniemi (po vybombardování za války Hitlerem) je dnes úplně moderní město se vším všudy. V létě je tu vidět i ve dvě hodiny v noci, v zimě je zase naopak i ve dne šero.

Nájezdy turistických autobusů do severské atrakce, jíž vesnička Santa Klause bezesporu je, začínají kolem deváté hodiny dopolední. Ve vesničce je především Santa Klaus Greeting Center, neboli místo, kde se s vousatým vánočním rozdávačem dárků všichni přišedší fotografují. Venku je tlustou bílou lajnou naznačen severní polární kruh a u něj označeny výše uvedené číslice: 66°32´35´´ severní šířky. Silný provoz začíná mít i pošta Santa Klause, kde si za příslušný obnos lze objednat vánoční přání přímo od samého Santy. Obchody se suvenýry praskají ve švech a mají zde vše, čeho se lze jen nadít, co by mohlo mít něco společného s jedním ze symbolů vánočních svátků.

O kousek dál je možno svézt se psím spřežením a kousek odtud leží Santapark, kde se vyřádí především děti prostě místní severský Disneyland.

Spolu s kamarádem jsme si sedli venku u parkoviště na jednu z mála věcí, která snad připomíná původní život místních Laponců, totiž na dlouhé saně, které se zapínají za psí spřežení, a pozorovali ten nesmírný obchodní cvrkot kolem.

PRODAJÍ I BOBKY

Kamarád docela trefně poznamenává: „Jestli někdo umí prodat, jak se říká i vlastní babičku, jsou to Finové. Prodávají tu i sobí sušené bobky v přepočtu za deset korun. A ty saně pod námi, na které jsme si při čekání sedli, jsou asi jedinou původní věcí v okolí. Jinak prostě Disneyland.“ Ty bobky, pravil kolega, byly za trojnásobně nižší cenu, než vánoční pohlednice osobně podepsaná tím jediným hlavním a tedy místním Santa Klausem.

I nám nedalo a do jeho srubu jsme se podívali, vyfotografovali si jej i sebe v jeho oděvu, získali certifikát, že jsme tady byli, udělali snímky rozkročmo na lajně znamenající polární kruh a odeslali vánoční přání z jeho pošty. Samozřejmě s památečním razítkem a známkami se santovským motivem. Jak se říká, nekupto, že.

Okruhy Napa (proto Napapiiri) jsou v severní a jižní částí Země a nacházejí se v příslušné zeměpisné šířce, přičemž úhlová vzdálenost od terminálů je stejná jako sklon osy otáčení Země vzhledem k rovině oběžné dráhy Země. Výsledkem je, že teoreticky existují časy mezi polárními kruhy a póly, kdy střed slunce zůstává po celý den nad nebo pod obzorem, po němž následuje noční světlo či naopak noc bez tmy. Poloha polárního kruhu Země je přibližně 66,5 ° severní šířky. I ostatní planety mají také své polární kruhy : například polární kruhy Marsu jsou v 64,8° zeměpisné šířky.

Ervín Dostálek