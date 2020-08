Tak tomu je i v případě pozemků v centru osady Kystra, která je součástí městyse Slavětína, pozemky byly v minulosti užívány jako areál pro chov býků a jiných hospodářských zvířat, po revoluci byl areál v technický zuboženém stavu a majitelé jej darovali Městysu Slavětín pro jeho další využití.

Starosta Jaroslav Jandl jednal a jedná o využití těchto pozemků se zástupci Ústeckého kraje, z jedné části pozemku se v tomto roce podařilo za finanční podpory Ústeckého kraje a Ministerstva životního prostředí ČR, prostřednictvím Fondu životního prostředí ČR vysadit malý parčík s 22 kusy různých listnatých stromů a desítkami keřů. Vznikla velice pěkná zelená oáza v centru osady Kystra, kde se mohou při svých cyklo-toulkách zastavovat cykloturisté a v chládku parku si odpočinout před další cestou. V parku bylo instalováno také několik dětských herních prvků, veřejné ohniště a dřevěný altán pro odpočinek. Pro místní občany a rekreanty vzniklo místo jejich setkávání se a utužování sousedských vztahů. Děti mají možnost „vyřádit se“ na atrakcích pro ně určených.

Městys Slavětín v současné době zvažuje a hledá odpověď, co udělat se zbytkem pozemků, cca. 1 hektarem plochy? Jak je adekvátně využít, aby byly přínosem pro všechny zainteresované strany.

„Mám představu, že do tohoto projektu vtáhneme občany a majitelé nemovitostí, aby spolupracovali na společné myšlence a pomohli zastupitelstvu navrhnout nový způsob využití pozemků. Bylo by dobré, aby se do diskuse zapojilo co největší množství občanů a také zástupci občanských sdružení, jsem si jist, že naše společné úsilí bude korunováno úspěchem,“ uvedl starosta Jaroslav Jandl

Městys Slavětín vyčistil pozemek od bioodpadu, starých pneumatik a dalšího nepořádku, který se tam v uplynulých letech nahromadil, nechal rozdrtit suť z demolice větší části statku a připravuje demolici poslední stojící budovy bývalého ustájení pro býky. Započatá rekultivace také zabránila výskytu nežádoucích osob, které se v opuštěném a vybydleném areálu v minulosti zdržovaly.

„Zastupitelstvo městyse Slavětína přistupuje k celé věci velice aktivně a je si vědomo, že před ním stojí pro budoucnost osady velice vážné rozhodnutí a právě z tohoto důvodu žádá občany a majitelé nemovitostí o opravdovou a seriozní spolupráci v řešení této otázky. V platném územním plánu je tato plocha v území s využitím všeobecně smíšené – SÚ, což znamená, že je zde možno stavět polyfunkční budovy nebo stavby pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení apod.“ uzavřel starosta Jaroslav Jandl. (mm)