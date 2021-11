„V minulém roce jsme společně s dobrovolníky z obce a s pomocí místních spolků dokázali vysadit 130 stromů a 130 keřů podél polní cesty u Slavětína. A protože je naším cílem vytvořit ucelený okruh pro příjemnou procházku, tak v sázení pokračujeme i letošní rok“, říká Vlasta Roháčová z Okrašlovacího spolku Slavětín. „Tentokrát se vysadilo pouze 15 stromů, protože jsme se báli možných covidových opatření, které nám mohou sázení zkomplikovat,“ dodává Barbora Hájková.

V sázení i nyní pomáhali lidé z obce i přespolní, se závlahou pomohlo místní SDH Slavětín. Výsadba proběhla na pozemku Městyse Peruc, který s výsadbou souhlasil a podpořil jí. „Máme velkou radost a dodává nám to energii, když vidíme, že lidé alej ke svým procházkám využívají a dávají tím celému projektu smysl. Získáváme jen pozitivní reakce a do aleje jsme již umístili i dvě lavičky s krásným výhledem na České středohoří. Vždy nás potěší, když zjistíme, že nám lidé sami pomáhají například se sekáním trávy, aniž bychom je o to museli žádat.“ Okrašlovací spolek Slavětín plánuje s výsadbou pokračovat i nadále. „Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.“

Za Okrašlovací spolek Slavětín Barbora Hájková a Vlasta Roháčová