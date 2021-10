Ta je oproti letním měsícům zkrácena o hodinu. Věž lze na podzim a v zimě navštívit od úterý do neděle od 13 do 16 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun a snížené přijde na 15 korun. (mm)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.