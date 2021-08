Zatímco festival v letním amfiteátru byl zaměřený na techno hudbu, akce pod Chmelovým majákem prezentovala hlavně výrobce řemeslně vyráběných piv. Vystoupení na pódiu a hudební produkce tvořila příjemnou kulisu a dávala vzpomenout na tradiční Dočesnou – víkendová akce ovšem byla o hodně klidnější, což pro mnoho účastníků bylo příjemnější.

Podobný model by se navíc zamlouval i některým výrobcům piv. „Je možné, že kdyby bylo přes léto více takových menších festivalů, tak by to bylo i lepší než jedna velká Dočesná,“ přemítal jeden z prodejců.

Letošní model je každopádně jasný: Až do září se v Žatci budou konat menší akce, které nahradí tradiční „velkou“ Dočesnou, a to kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Největší akce v rámci letošní „alternativní“ Dočesné proběhne 4. září v Letním kině, kdy tam na velkém hudebním festivalu vystoupí celá řada známých hudebních skupin. Předprodej vstupenek se zvýhodněnou cenou probíhá už nyní on-liny na webu Městského divadla Žatec.

Tomáš Kassal