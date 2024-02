Žatečtí vojáci opět zcela nezištně darovali krev. Přišlo i dvacet prvodárců

Čtenář reportér

V časech válečných brání naši zem. V časech míru konají dobro třeba tak, že přijdou do Transfuzního odběrového centra Nemocnice Kadaň v Žatci a zcela nezištně darují krev. Stalo se tak i v pondělí 19. a ve středu 21. února, kdy se dostavilo celkem 27 dobrovolných dárců. Jejich krev pomůže pacientům nejen v naší nemocnici, ale posílá se i do Motolské nemocnice, Nemocnice Na Homolce, Nemocnice Na Bulovce nebo do Královských Vinohrad, kde bude využita každá kapka této cenné tekutiny.

Žatečtí vojáci darovali krev | Foto: Karolína Odlasová

Vojákům žatecké 4. brigády rychlého nasazení a 41. mechanizovaného praporu generála Josefa Malého tímto velmi děkujeme a věříme, že z 20 prvodárců, kteří k nám během dvoudenního maratonu přišli, se stanou dárci pravidelní. Celý únor se v žateckém transfuzním odběrovém centru nese ve znamení oslav. Přesně před deseti lety zde byl oficiálně zahájen provoz a od té doby tu darovalo krev více než 13 000 hrdinů. Každý, kdo byl totiž darovat krev, je náš hrdina, protože zachraňuje lidské životy. Nemocnice Kadaň slaví 10 let Transfúzního odběrového centra v Žatci Nemocnice Kadaň má celkem dvě transfuzní odběrová centra. To druhé můžeme najít v prvním patře polikliniky přímo v kadaňské nemocnici, kde v září tohoto roku budeme slavit také. Od jeho otevření uplyne již krásných dvacet let a to už je velký důvod otevřít šampaňské. Karolína Odlasová

Nemocnice Kadaň