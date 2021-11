„Dvacet let je pořádná porce života i muziky; přes 170 titulů, víc než 200 stříbrných koleček; (něco je 2CD, máme i trojCD, ba i jedno 5CD!) … a ve finále letos první (2)LP! Byla a jsou to přátelská setkávání, muzikou zpečetěná,“ ohlíží se Lounský Lábus. A dodává: „V pondělí jsem navštívil pražské divadlo Archa, kde jsme dospěli k názoru, že koncert uspořádáme, byť se epidemiologické podmínky horší. Ale je možné, že to bude na delší dobu poslední tak velký koncert. A už nechceme před sebou valit další náhradní termíny, je to náročné pro nás, kapely i pro vás. Mejlovu 70ku jsme přehazovali 4x a bylo to hrozný, byť je to nakonec příběh se šťastným koncem. Bude mít šťastný konec i tato oslava? To už záleží na Vás, našem publiku!“ Festival 20 let Guerilla Records začne v sobotu 6. listopadu v 17.30, do sálu divadla Archa se smí v 17.00.

Tentokrát jsou jen jedny bicí, tedy se začne včas. Zahrají tu Furt rovně, artrockové-šansonově-undergroundové těleso. Na malém sále vystoupí Svobodná místa, pocta Pavlu Zajíčkovi. The Plastic People of the Universe - New Generation přinesou ošatku hitů starých i nových, v každém případě ale plastických. Nastoupí i Psí Vojáci Tribute, vzpomeneme nejen na Filipa Topola, připomene ho výstava fotografií Karla Šustera, i na Martina Jirouse, od jehož smrti právě uplyne 10 let. A od Havlova úmrtí taky 10 let, chybí tu moc, všichni tři! Následná Prasečí farma nás ochromí nekompromisní saxofonovou údernou jednotkou. Vše zakončí svou maskovanou show čeští Residents, divoký Kabaret Doktora Caligariho. Během večera vystoupí i entertainer a umělec nejvyššího kalibru, František Skála. Co si připraví je i pro nás zahaleno tajemstvím. Bude to Mrtvý dech? Nebo one man show s ortodoxní Dechnou z playbacku? Či Tros Sketos? Nebo dokonce tajná organizace BKS? Nevíme, ale nebojíme se a necháme se překvapit společně s vámi!

Underground starší než starý zastoupí Charlie Soukup se svým věrným guitar&vocal druhem Vejškou. Zazní hity, které jsme nemohli slyšet 40 let: Vojnu, Zní píseň nad pracovním táborem, Spartakiádu, Ameriku … prostě hrají na přání! A protože výročí slaví hudební vydavatelství, co by to byla za oslavu bez nových titulů? Plastici pokřtí zbylé dva tituly, abychom měli pěkně celý komplet pohromadě: k již vydaným Pašijím, Klímovi, Koním a Hovězí porážce přibude první Egon Bondy´s Happy Hearts Club Banned a poslední Půlnoční myš… Víte, že když si dáte všechny CD vedle sebe, vykoukne na vás Magorův portrét? Radíme ověřit! Dva osiřelí vojáci, Honza H. a David S., společně s Jáchymem Topolem, pokřtí živou nahrávku Psích vojáků z roku 1988, nazvanou prozaicky Od výčepu k baru. A Kabaret doktora Caligariho svou zbrusu čerstvou novinku Půlnoční pacient, ještě šílenější, než ty předchozí! A k mání bude i titul, který všechny posadí "na zadek", CD Jak sup letící nad krajinou snu, na kterém spolupracoval v letech 2006 - 2010 Agon Orchestra s Pavlem Zajíčkem a malou pomocí DG 307. Fakt bomba!

A protože slavíme 20 let, nejen ty tituly budou nabízeny s 20% slevou, ale i všechny ostatní z naší produkce. A to už se vyplatí, vždyť Vánoce jsou za jedním rohem a covidová karanténa za druhým. Takže si můžete udělat soukromý festival v obýváku! Ale hlavně přijďte. V Arše už jsme pořádali festivaly jako Pocta českému undergroundu (2011), 10 let Guerilla Records (2011), Pocta Magorovi (2012), Magorovo Vydří v Arše (2014) nebo 15 let Guerilla Records (2016) a víme proč: dobrý zvuk i světla, vstřícná technika, čisté prostředí, přívětivý duch prostoru, navíc bez policejní hodiny. Letos jen navíc s covid-controlou, co naděláte? Vstupné je 390 korun k stání… Na závěr tedy už jen pěkně prosím, abyste přišli a dali si tu porci muziky, energie a pospolitosti aspoň ještě jednou. Ty kapely i duch vzájemné pospolitosti za to / o to stojí!

Lístky stojí od 390 do 450 korun, koupit je lze pře e-mail info@guerilla.cz, na webu divadla Archa nebo na GoOut.

Vladimír Lábus Drápal a Radek Strnad