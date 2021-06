Zahájení stavby ale ovlivňoval nedostatek finančních prostředků, a tak začali lounští sokolové pořádat sbírky a dražby. V polovině 90. let 19. století již měla jednota k dispozici přes 17 700 zlatých a mohla začít s konkrétnějšími přípravami.

Do soutěže na vytvoření plánů sokolovny se přihlásil i Kamil Hilbert, rodák z Loun. Hilbertové patřili v Lounech k nadšeným vlastencům a členům Sokola. Sám Kamil Hilbert převzal po smrti Josefa Mockera vedení přestavby Svatovítské katedrály na Pražském hradě. Jeho návrh lounské sokolovny byl nejdražší, který do soutěže dorazil, přesto byl vybrán. Nakonec byl ale členy jednoty požádán, aby předpokládané náklady snížil o 20 000 zlatých, což udělal, navíc poskytl své projekty i následnou dozorovou činnost sokolům zdarma. To se patrně někomu příliš nelíbilo a Hilbert musel řešit anonymní udání u c. k. místodržitelství v Praze. To mu naštěstí dalo za pravdu a dokončení lounské sokolovny nic nebránilo. Do rukou jednoty byla slavnostně předána 10. července 1898.

Na jaře roku 1933 vypukl v sokolovně požár, který napáchal značné škody. Ty byly likvidovány jednak pojistkou, ale také obětavostí členů lounského Sokola. V září 1938 se sokolovna změnila na noclehárnu pro utečence z pohraničí. Dokonce se zde pro ně vařilo jídlo. V dubnu 1941 budovu zabrali Němci, kteří ji využívali pro ubytování nebo jako sklad. Po skončení války získali lounští sokolové objekt zpět, bohužel jen na krátký čas. Roku 1951 přešel sokolský majetek pod ČSTV a sokolovna připadla do rukou TJ Lokomotiva Louny.

Dne 12. prosince 1990 byl zvolen první výbor obnovené Tělocvičné jednoty Sokol Louny, jehož stěžejním úkolem bylo získání majetku zpět do vlastních rukou. Stalo se tak k

1. červenci 1991. Sokolovna však byla ve velmi špatném stavu, bylo jasné, že bude muset dojít k rozsáhlé rekonstrukci. Po rekonstrukci byla sokolovna otevřena až roku 1997.

Marcela Mandová - Vzdělavatelský odbor Čs. obce Sokolské

Zdroje:

100 let sokolovny Louny a 130. výročí T. J. Sokol Louny. Vydáno nákladem 500 výtisků z prostředků T. J. Sokol Louny a s laskavým přispěním MÚ v Lounech, 1997. Webové stránky T. J. Sokol Louny.