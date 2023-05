Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na výstavu Dráteníkův rok, která bude otevřena při příležitosti patnácté Muzejní noci v Žatci v sobotu 20. května od 13 hodin v Křížově vile v Zeyerově ulici.

Křížova vila. Ilustrační foto | Foto: archiv

„Výstava ukáže drátenické práce osmi novodobých dráteníků z celé České republiky, například Věry Studené z Kuklíku, Moniky Sochůrkové z Prahy, Lady Borecké z Krchleb, Aleny Kulhánkové a Zdeňka Slavaty z Kytína, Ladislava Šlechty z Harrachova a manželů Pichových z Milevska, kteří svou činnost posunuli do umělecké oblasti. Během celé muzejní noci bude možné vidět ukázky drátování, možnost vyzkoušet si drátování a koupit jejich výrobky přímo na místě, a to až do 19 hodin“, přiblížila Monika Klímová, pracovnice Regionálního muzea v Žatci.

„Drátování nabylo nového smyslu a jeho účel je čistě estetický. Pokud dnes drátujeme nádobu, není to z důvodu jejího poškození, ale proto, abychom ji ozdobili. Jaká neuvěřitelná díla lze z drátu zhotovit vám ukážeme prostřednictvím naší volné tvorby“, dodala jedna z autorek, Věra Studená.

Výstava potrvá do 22. října.